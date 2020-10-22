Детали У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

2020-10-22 20:58 159

Дело о коррупции в строительной индустрии Киева вышло на новый виток

Масштабная спецоперация СБУ направлена в отношении "строительной мафии". Обыски были проведены в помещении ГАСИ, в офисах и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу

По информации издания "Деловая столица", операция прошла в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Кроме того, как пишет "Цензор" в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат — сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании Building Development Holding.

Также стало известно, что обыски проводились у известного застройщика, собственника компании SAGA Development Андрея Ваврыша. СБУ интересовались деятельностью друга Ваврыша, бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ранее обыски прошли в компаниях, связанных с народным депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром, и со "смотрящими" за ГАСИ братьями Юрием и Алексеем Горовыми.