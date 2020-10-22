Детали У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

2020-10-22 20:58 159

 

Дело о коррупции в строительной индустрии Киева вышло на новый виток

Масштабная спецоперация СБУ направлена в отношении "строительной мафии". Обыски были проведены в помещении ГАСИ, в офисах и по месту жительства широкого круга лиц, имеющих отношение к строительному бизнесу

По информации издания "Деловая столица", операция прошла в офисах и по месту жительства таких лиц, как братья Юрий и Алексей Горовые, а также Вадим Столар, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Кроме того, как пишет "Цензор" в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат — сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании Building Development Holding.

Также стало известно, что обыски проводились у известного застройщика, собственника компании SAGA Development Андрея Ваврыша. СБУ интересовались деятельностью друга Ваврыша, бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Ранее обыски прошли в компаниях, связанных с народным депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром, и со "смотрящими" за ГАСИ братьями Юрием и Алексеем Горовыми.

Еще по теме

Ущерб государству на 500 млн. гривен: результат обысков СБУ в строительной компании Вадима Столара

2020-10-02 14:01 1776

У Тягнибока договорились со Столаром не трогать Пальчевского

2020-10-01 16:02 1761

СБУ пришла за многолетним смотрящем Столаром

2020-09-30 17:26 2061

Смотрящий за ГАСК от новой власти Кучер, замешанный в схемах с Микитасем, хочет захватить «Укрбуд»

2019-11-25 19:28 3768

Еще новости в разделе "Детали"

У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ

2020-10-22 20:58 159

Новый член Совета НБУ Василий Горбаль задекларировал квар-тиру за 8 грн и 10 млн грн в подарок от мамы

2020-10-22 19:14 216

Руководство ДНР противодействует миротворческим инициативам, - Захарченко

2020-10-22 17:12 288

Скандальный экс-нардеп Кивалов намерен застроить прибрежные склоны элитными коттеджами

2020-10-22 17:05 300
Все статьи раздела "Детали"

Детали

У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ 2020-10-22 20:58 159
Новый член Совета НБУ Василий Горбаль задекларировал квар-тиру за 8 грн и 10 млн грн в подарок от мамы 2020-10-22 19:14 216
Руководство ДНР противодействует миротворческим инициативам, - Захарченко 2020-10-22 17:12 288
Скандальный экс-нардеп Кивалов намерен застроить прибрежные склоны элитными коттеджами 2020-10-22 17:05 300

Лента

22:00 Минздрав Украины разрешил допустить зрителей на матч "Шахтер" – "Интер"
21:30 Алиев не даст согласия на референдум в Карабахе
21:00 Жительница Одессы "прославилась" странной выходкой с детьми на дороге
20:58 У "смотрящего" Столара снова обыски — на этот раз по подозрению в коррупции ГАСИ
20:30 В Минздраве назвали цену разработки украинской вакцины от Covid-19 и когда она будет готова
20:00 Коммунальные тарифы станут делом местной власти: к чему это приведет
19:30 Украина обратилась в ООН из-за космических объектов в Крыму
19:14 Новый член Совета НБУ Василий Горбаль задекларировал квар-тиру за 8 грн и 10 млн грн в подарок от мамы
19:00 Зеленский объяснил, когда и почему в Украине введут жесткий карантин
18:30 Кабмин изменил границы семи украинских городов: список