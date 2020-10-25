Детали В Кривом Роге победила Слуга Народу - данные экзит-пола

2020-10-25 22:52 159

 

В день выборов, 25 октября, в Кривом Роге по заказу Фонда «Украинская политика» был организован экзит-пол.

По данным, полученным по результатам опросов около 17 тысяч избирателей, Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в городской совет: за неё отдали свои голоса около 35% криворожан. На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%.

На выборах городского головы 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% — за выдвиженца «Слуги народа» Дмитрия Шевчика. Окончательный исход выборов решится во втором туре 15 ноября.

Опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.

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Детали

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