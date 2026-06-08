Спорт Тренер збірної України Андреа Мальдера відреагував на жахливий інцидент в матчі з Данією

2026-06-08 16:46

Головний тренер української збірної Андреа Мальдера висловився про товариський матч з Данією (1:2), який був передчасно завершений через втрату свідомості Крістіаном Еріксеном на полі.

Наставник національної команди України наголосив, що думки всієї команди зараз із півзахисником з Данії.

"Ми приголомшені тим, що побачили. Вся наша команда і вболівальники морально разом з Еріксеном, з його сім’єю. Співчуваю вболівальникам збірної Данії, які пережили страшні хвилини. На знак поваги до Крістіана було б недоречно говорити про футбол.

Коли стався цей епізод, до мене підійшов тренер Данії і ми разом вирішили зупинити матч. Я вважаю, що життя - це найвища цінність. А все інше другорядне", - наводить слова Мальдери офіційний сайт УАФ.