Політика Гренландія рішуче відкинула варіант приєднання до США та воліє бути в союзі з Данією

2026-01-16 14:39

Гренландія відкидає варіант приєднання до США та воліє бути в союзі з Данією. Острів поки що відкладає плани на незалежність на тлі погроз президента Дональда Трампа анексувати Гренландію. Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені 13 січня, повідомляє Bloomberg.

"Нині ми стикаємося з геополітичною кризою, і якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і тепер, то ми обираємо Данію... Ми обираємо Гренландію, яку ми знаємо сьогодні, яка є частиною Королівства Данія", - заявив він.

За його словами, ситуація "дуже серйозна". Самі погрози Трампа він назвав абсолютно недоречними.

ВГренландії, де проживає 57 тисяч людей, давно обговорюється ідея здобути незалежність від Данії, але рівночасно переважна більшість категорично проти ідеї приєднатися до США.

"Сьогодні саме час бути разом. Гренландія входить до складу Королівства Данія та повністю єдина у захисті основоположних принципів", - наголосив Нільсен.

