Світ Дрони над аеропортом столиці Данії визнано найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру за всю історію країни

2025-09-23 16:46

Дрони над аеропортом Копенгагена, столиці Данії стали найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни за всю її історію. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен в коментарі для телеканалу TV2.

За її словами, цей інцидент призвів до збою в роботі аеропорту в Копенгагені.

"Я вважаю це серйозною атакою на критично важливу інфраструктуру Данії... Не слід сумніватися в тому, що використання безпілотників в аеропорту може мати дуже серйозні наслідки", - сказала данська чиновниця.

На запитання, чи підозрює вона рф в інциденті, Фредеріксен відповіла: "В кожному разі, я аж ніяк не можу заперечувати причетність росії".

Вона додала, що попередню активність безпілотників у Польщі та Румунії, порушення повітряного простору Естонії та хакерські атаки на європейські аеропорти мають на меті дестабілізацію ситуації, спонукання до заворушень і викликання занепокоєння.

Шведський таблоїд Aftonbladet пише, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон також прокоментував ситуацію і наголосив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір інших держав, тому вони мають право захищатися в разі потреби.

"Уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це передбачає право за необхідності застосувати зброю - з попередженням або без нього", - сказав міністр.

Нагадаємо, в ніч проти вівторка аеропорт Копенгагена був закритий протягом кількох годин через появу безпілотників, які було виявлено в межах аеропорту. Поліція Данії заявила, що поки що невідомо, хто саме запустив дрони над охоронюваною зоною аеропорту. Згодом данська поліція повідомила, що дронами, через які закривали головний аеропорт Данії, ймовірно, керував "досвідчений оператор".