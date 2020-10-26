Детали Врач рассказала о главной опасности колбасы

2020-10-26 19:00 66

 

Гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, какие последствия может вызвать частое употребление колбасы, сообщает Комсомольская правда.

По информации, в продукте практически нет мяса, в лучшем случае его до 40%.

"Часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее", - рассказала она.

Остальные субстанции это соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, а также красители.

Медик предупредила, что для придания мясном изделия характерного розового цвета используются нитраты, которые могут спровоцировать рак.

Кроме этого, колбаса содержит фосфаты, вызывающих развитие остеопороза и нарушают процесс усвоения кальция.

Врач также отметила, что детям и людям, страдающим от болезней желудочно-кишечного тракта, колбасу из рациона нужно обязательно исключить.

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