Коронавирус Степанов заявил, что значительная часть ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат

2020-10-27 19:00 165

 

ПЦР-тестирование не показывает коронавирус у 30% больных COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, из-за этого в больницы доставляют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни.

Также Степанов отметил, что существует несколько причин не точного диагностирования COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - заявил министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Минздраве впервые признали низкую точность ПЦР-тестирования

2020-10-27 13:44 291

Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов

2020-10-26 22:00 603

МОЗ разработал четыре сценария реагирования на вторую волну COVID-19

2020-10-23 19:31 666

Коронавирус. Украина еще не вышла на пик заболеваемости – Степанов

2020-10-17 14:00 1029

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Степанов заявил, что значительная часть ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат

2020-10-27 19:00 165

В Минздраве рассказали, какие прививки для гриппа доступны украинцам в этом эпидсезоне

2020-10-27 18:30 186

Вспышка коронавируса в Офисе Зеленского: появились новые детали о заболевших

2020-10-27 17:30 216

COVID-фонд опустел более чем наполовину: куда потратили деньги

2020-10-27 17:00 204
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Степанов заявил, что значительная часть ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат 2020-10-27 19:00 165
В Минздраве рассказали, какие прививки для гриппа доступны украинцам в этом эпидсезоне 2020-10-27 18:30 186
Вспышка коронавируса в Офисе Зеленского: появились новые детали о заболевших 2020-10-27 17:30 216
COVID-фонд опустел более чем наполовину: куда потратили деньги 2020-10-27 17:00 204

Лента

20:30 На Украину надвигается похолодание: синоптик назвала переломную дату
20:00 Специалисты рассказали, кому нельзя есть хурму
19:30 У Зеленского объяснили, почему в Крыму возникла нехватка воды
19:00 Степанов заявил, что значительная часть ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат
18:30 В Минздраве рассказали, какие прививки для гриппа доступны украинцам в этом эпидсезоне
18:00 Украинцам объяснили, почему зарплаты и пенсии на карточках могут арестовать
17:30 Вспышка коронавируса в Офисе Зеленского: появились новые детали о заболевших
17:00 COVID-фонд опустел более чем наполовину: куда потратили деньги
16:30 Нападение акулы на украинцев в Египте: новые подробности
15:45 Виталий Кличко обнародовал новые данные по пандемии COVID-19 в Киеве