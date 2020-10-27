Коронавирус Степанов заявил, что значительная часть ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат

2020-10-27 19:00 165

ПЦР-тестирование не показывает коронавирус у 30% больных COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

По его словам, из-за этого в больницы доставляют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни.

Также Степанов отметил, что существует несколько причин не точного диагностирования COVID-19 с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - заявил министр.

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