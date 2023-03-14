ВОЙНА В Украине В Rheinmetall заявили, что готовы снабдить Украину снарядами, но европейцы не дают заказов

2023-03-14 22:31

В концерне заявляют, что для обеспечения ВСУ есть все возможности, но страны Европы не спешат с заказами.

В немецком оборонном концерне Rheinmetall заявили, что европейские политики не делают заказы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, хотя у промышленности Европы достаточно для этого возможностей.

Генеральный директор концерна Армин Паппергер заявил в комментарии Bloomberg, что для этого нужны деньги на удвоение мощностей.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду делать. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", – сказал он.

Он отметил, что в этом году концерн будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на заявления европейских и украинских политиков, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве в Украине танкового завода.

Кроме того, мы ранее информировали, что до конца марта Украина получит от Германии 18 танков Leopard2. Сейчас украинские военные проходят обучение на танках немецкого производства.