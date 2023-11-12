Мир В Рязани в результате подрыва сошли с рельсов 19 вагонов – росСМИ

2023-11-12 14:30

Часть вагонов якобы была с минеральными удобрениями.

Вчера 11 ноября в районе станции Дягилево в российском городе Рязань сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, железнодорожное полотно взорвали. В результате происшествия помощник машиниста получил травмы.

О взрыве перед схождением вагонов со ссылкой на анонимные источники сообщают российские Telegram-каналы. Там утверждают, что 7 из 19 вагонов были наполнены минеральными удобрениями.

В филиале «Российской железной дороги» в Московской области подтвердили, что около 7:12 «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» произошло схождение. Железнодорожники заявили, что происшествие не отразится на движении пассажирских поездов.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвали бригаду медиков.

В Московской железной дороге отметили, что от схождения вагонов угрозы экологии нет.