ВОЙНА В Украине Александр Сырский объявил, что просчеты во время битвы за Авдеевку уже исправлены

2024-02-29 14:29

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на фоне своей поездки в район боевых действий в Донецкой области сообщил об учете просчетов в оценке обстановки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что начал свою работу в районе боевых действий оперативно-тактической группировки Донецк - в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

"Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными... Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - отметил он.

По его словам, ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной, поскольку враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта.

Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка в Донецкой области, добавил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отмечает, что сейчас продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино в Запорожской области, над которыми враг пытается вернуть контроль.

Сырский также отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад.