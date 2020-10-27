Детали Специалисты рассказали, кому нельзя есть хурму

2020-10-27 20:00 105

Медики рассказали, кому нельзя употреблять в пищу хурму, сообщает Lenta.

По информации, в первую очередь хурму с осторожностью нужно употреблять людям, страдающим желудочно-кишечными заболеваниями.

Дело в том, что плоды хурмы содержат фенольные соединения – танины, которые склеивают кусочки пищи между собой, затрудняя процесс пищеварения. В результате ухудшается перистальтика, что приводит к проблемам со стулом. Кроме того, может обостриться течение хронических желудочно-кишечных заболеваний.

Вторая категория людей, кому нельзя употреблять хурму – это диабетики. Причина заключается в том, что в некоторых сортах хурмы количество сахара достигает 44%, а в высушенных плодах – до 65%. Для диабетиков плоды хурмы - слишком сладкие.

Отмечается, что употреблять хурму в чрезмерном количестве не стоит даже здоровым людям. Без вреда для здоровья можно съедать не больше 3 штук маленьких плодов в день.

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