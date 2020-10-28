Детали Cali Condors подтверждает класс, Iron вновь в последний момент становится вторым

2020-10-28 11:48 120

27 октября в Дунай-Арене (Будапешт) прошел второй игровой день четвертого матча Международной Лиги Плавания, в котором трем американским командам – Cali Condors, New York Breakers и DC Trident противостояли хозяева поля – Iron.

Положение команд после первого дня матча:

Cali Condors– 321.5 очка

New York Breakers – 210 очков

Iron– 199 очков

DC Trident– 146.5 очка

Как мы видим, интрига с победителем матча отсутствовала, но вполне очевидной представлялась острая борьба за второе место между New York Breakers и Iron, разрыв между которым был минимальным.

Во второй день матча «звезда» Iron –Раноми Кромовидйойо (Ranomi Kromovidjojo) сделала все, чтобы своими результатами компенсировать не лучшую форму капитана – Катинки Хоссу (Кatinka Hosszu). Она сумела уверенно победить уже в первом заплыве дня – на 100 метров вольным стилем у женщин.

Затем, первую победу в заплыве в этом матче команде DC Trident принес Зак Эппл (Zach Apple), опередивший Калеба Дресселя (Caeleb Dressel) на «коронной» для того дистанции 100 метров вольным стилем.

Впрочем, отдельные результаты великого Калеба Дресселя в этом матче нельзя рассматривать в отрыве от общей задачи, которую он перед собой поставил –стать MVP (самым ценным участником) матча.

Так, во второй день матча, Дрессель еще выиграл 100 метров комбинированного плавания с «джек-потом» в 12 очков, взял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем и добавил 20 очков на скин-рейсах, став третьим в четвертьфинале и вторым в полуфинале и финале. С учетом очков первого дня, он принес команде 75 очков, став MVP матча.

Кроме Калеба Дресселя, чудеса выносливости у Cali Condors демонстрировала Хали Фликингер (Hali Flickinger), выигравшая следующую дистанцию – 200 метров баттерфляем у женщин с «джек-потом» в 15 очков, и взявшая вторые места на дистанциях 200 метров вольным стилем(здесь победила ее подруга по команде Аллисон Шмитт (Allison Schmitt) и 400 метров комбинированным плаванием.

Во второй день еще дважды ощутили вкус победы безнадежно отстававшие «трезубцы».Кроме упомянутого выше успеха, Джакоб Пибли (Jacob Pebley)победил на дистанции 100 метров на спине у мужчин, а его напарник Mark Nikolaev (Марк Николаев) поучаствовал в уникальном дележе 3-5 мест: сразу три участника пришли к финишу с абсолютно одинаковым временем.

Кроме того, Зак Эппл и Джакоб Пибли захватили для DC Trident лидерство в смешанной эстафете 4х100 метров, которое затем не упустили Марго Гир (Margo Geer)и Куан Тинг Уэн (Quan Ting Wen).

Впрочем, главной интригой второго дня матча стала борьба за второе место «разрушителей» и «железных», хотя большинство побед на дистанциях вновь было за Cali Condors.

Кроме упомянутых выше заплывов, «кондоры» первенствовали также в мужском плавании баттерфляем на 200 метров с Эдди Вонг (Eddie Wang), который взял «джек-пот» в 12 очков, а его напарник получил 3 очка за 6-е место, а также в женской 100-метровке на спине, где Оливия Смолига (Olivia Smoliga)и Беата Нельсон (Beata Nelson), «разминаясь» перед будущими скин-рейсами, взяли два первых места, причем Смолига – с «джек-потом» в 15 очков.

В упорной борьбе Мелания Маргалис (Melanie Margalis)обошла Абби Вуд (Abbie Wood) из NY Breakers на дистанции 100 метров комбинированного плавания у женщин с «джек-потом» в 12 очков, а ее напарница стала 3-ей.

Таунли Хаас (Townley Haas)взял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин, а Лилли Кинг (Lilly King)и Молли Ханис (Molly Hannis)взяли первое-второе места в женском брассе на 100 метров.

Что же касается соперничества между NY Breakers и Iron, то в первой половине игрового дня американская команда опережала венгерскую на 10-15 очков, но в начале второй половины наступил перелом. Сначала Раноми Кромовидйойои Мелания Эни (Melanie Henique) в женском баттерфляе на 50 метров принесли «железным» 17 очков за два первых места, в то время как «разрушители» получили только 6 очков за 3-й результат.

В этот момент результаты команд сравнялись: NY Breakers и Iron имели по 291 очку.

В следующем заплыве Николас Сантос (Nicholas Santos) на той же дистанции для мужчин взял для Iron «джек-пот» в 15 очков, к которому его напарник добавил 4 очка; NY Breakers взяла только 11 очков за 3-е и 4-е места.

Еще через заплыв в мужском брассе на 100 метров «железный» Эмре Сакси (Emre Sakci), «разминаясь» перед скин-рейсами, вырвал «джек-пот» в 15 очков у «разрушителя» Марко Коха (Marco Koch), опередив того всего на 0.09 секунды.

Перед самыми скин-рейсами конкуренты за второе место обменялись ударами: женский комбинированный заплыв на 400 метров выиграла Абби Вудс «джек-потом» в 12 очков, второй номер NY Breakers добавила еще 3 очка, в то время как «железным» 5 очков принесла только Катинка Хоссу; в мужской «комбинации» победил Давид Веррасто (David Verraszto)с таким же «джек-потом» в 12 очков, его партнер по Iron добыл еще 4 очка, в то время как «разрушители» суммарно набрали 12 очков.

Беспристрастное табло зафиксировало: Iron – 374 очка, NY Breakers – 358.

Стиль плавания на женских скин-рейсах выбирала победительница вчерашней комбинированной женской эстафеты – команда Cali Condors, и, хотя калифорнийцы уже обеспечили себе с огромным запасом победу в матче, блестящее выступление их спортсменок в плавании на спине стало украшением игрового дня.

Оливия Смолигаи Беата Нельсон сначала вместе вышли в полуфинал – на 1-м и 4-м местах, соответственно, а потом – в финал, где победила более титулованная Смолига; суммарно они пополнили командную копилку «кондоров» на 55 очков. Участницы от Iron не попали в полуфинал, а Алиша Чорж (AlisjaTchorz) из NY Breakers, заняв в четвертьфинале и полуфинале третьи места, подсократила отставание «разрушителей» от «железных» до 9.5 очков.

На мужские скин-рейсы стиль плавания определяли «железные», победившие накануне в мужской комбинированной эстафете, и они остановились на брассе.

После четвертьфинала этот выбор не казался безупречным: хотя Эмре Сакси уверенно победил с «джек-потом» в 15 очков, но в полуфинал прошли сразу два пловцаNY Breakers, а также Калеб Дрессель из «кондоров». Однако, и в полуфинале, и финале Сакси побеждал, дважды оставляя Дресселя вторым и зафиксировав второе общекомандное место Iron.

Итоговый результат четвертого матча:

Cali Condors–610.5 очка (4 командных очка)

Iron– 418.5 очка(3 командных очка)

NY Breakers– 394 очка (2 командных очка)

DC Trident– 287 очков (1 командное очко).

Cali Condorsпосле двух матчей лидирует, набрав максимальное количество – 8 командных очков, далее следуют: Iron и Los Angeles Current – по 6 очков, DC Trident и Ny Breakers – по 3 очка, Aqua Centurions – 2 командных очка.

По одному матчу провели команды London Roar – 4 очка, Energy Standard и Tokyo Frog Kings – по 3 очка, Toronto Titans – 2 очка.

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