Детали Рухнувший на Землю метеорит раскрыл неожиданную тайну Марса

2020-11-02 16:30 243

 

Группа палеонтологов из Токийского университета, исследовав метеорит с Марса, найденный в пустыне Сахара, пришла к выводу, что 4,4 миллиарда лет назад на Красной планете могла существовать вода.

Об этом пишет Mail Online.

Минеральный состав марсианского метеорита NWA 7533, обнаруженного в 2012 году, показывает химические признаки окисления, которое могло произойти при образовании воды.

"Магматические обломки или фрагменты породы в метеорите образованы из магмы и обычно возникают в результате ударов и окисления. Это окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности, либо в коре Марса 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть коры", - пояснил автор исследования профессор Такаши Микучи из Токийского университета.

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