ВОЙНА В Украине "Они побегут": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

2023-09-11 18:26

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Вооруженные силы Украины еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.

Об этом он сказал в интервью The Economist .

Так, по словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. К тому же президент настоял, что большой прорыв еще впереди.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - добавил лидер Украины.