"Они побегут": Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Вооруженные силы Украины еще немного надавят на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут.
Об этом он сказал в интервью The Economist .
Так, по словам Зеленского, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет важное значение.
"Сейчас у нас есть движение. Это важно", - сказал он.
При этом Зеленский подчеркнул, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. К тому же президент настоял, что большой прорыв еще впереди.
"Если мы надавим на них с юга, они побегут", - добавил лидер Украины.