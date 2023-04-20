ВОЙНА В Украине Яркая вспышка в небе над Киевом: В КГГА и ВСУ дали разъяснения по необычному происшествию

2023-04-20 13:35

Яркая вспышка в небе над Киевом не связана с ракетным обстрелом или падением спутника NASA. Что именно произошло - предстоит выяснить, заявила 20 апреля пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что информация столичных властей о падении спутника была "предварительной" и ее обнародовали, чтобы успокоить киевлян.

"Яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита с пометкой "предварительная информация", - пояснил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, на тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли крупного космического тела не было. Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника.

"Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию - это не был их спутник. Что именно это было - должны выяснить только специалисты... Это не был ракетный обстрел, наша противовоздушная оборона не применяла существующее вооружение", - добавил глава военной администрации.

Также инцидент в Киеве прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Воздушные силы не работали в этом направлении. Они работали на восточном направлении, где были сбиты десять Шахедов", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что Воздушные силы не занимаются небесными телами, а сосредоточены на отражении атак врага. При этом сигнал воздушной тревоги объявили, так как произошла внештатная ситуация, на которую нужно было реагировать.

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