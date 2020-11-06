Мир На 87-м году жизни скончался писатель, сатирик и главный одессит Михаил Жванецкий

2020-11-06 18:23 201

Сегодня на 87-м году жизни скончался известный писатель и сатирик, президент Всемирного клуба одесситов, народный артист Украины и РФ Михаил Жванецкий.

Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.

Причина смерти пока неизвестна. В октябре Жванецкий прекратил концертную деятельность. Тогда его представители сообщали, что артист перестал выступать, поскольку это ему уже было не под силу.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, в 1963 году его произведения вошли в репертуар Ленинградского театра миниатюр, который возглавлял Аркадий Райкин. За время работы в театре Жванецкий написал более трехсот миниатюр и монологов, позже самостоятельно выступал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж".

Интересно, что Мижаил Жванецкий является народным артистом Украины и РФ.

"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

ЖВАНЕЦКИЙ УШЕЛ И ОСТАЛСЯ

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Является автором книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". Его отличало великолепное чувство языка. Он умел играть словами, ставить их в неожиданные сочетания и выворачивать наизнанку: "Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью". Или сказать совершенно обычную фразу, а после секундной паузы добавить нечто, от чего зал взрывался хохотом: "Крейсер под моей командой не войдет в нейтральные воды. Из своих не выйдет".

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

Прощальным выходом писателя стало большое выступление в честь его 85-летия в московском концертном зале имени Чайковского.