Жванецкий ушел и остался Янина Соколовская

2020-11-06 18:37 1512

Ушел Михаил Жванецкий. Человек невиданного таланта, хранивший свои шедевры на листочках, сгрести которые воедино и впервые издать смогла только Валентина Серикова с ее неземным энтузиазмом.

Человек, так никому и не передавший свое невероятное чувство стиля и знаменитый затертый портфель, вмещавший полсотни бумаг и весь мир.

Человек, помнивший мои тексты десятилетиями и десятилетиями же споривший с ними.

Да что сказать, эпоха ушла.

Как ему будет там, на небесной баржЕ? Какие раскроются ему на новых вершинах лютики-цветочки?

Жаль, безумно жаль. Но черную ленту на его портрет ставить не буду. Не для нее он писал, не ради нее отразил и создал яркий, безумный, смешной в правдивости мир.

НА 87-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПИСАТЕЛЬ, САТИРИК И ГЛАВНЫЙ ОДЕССИТ

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