Мир Сегодня по-тихому похоронят писателя-сатирика Михаила Жванецкого

2020-11-09 09:12 150

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Прощание будет закрытым. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич агентству Интерфакс.

"Похороны пройдут, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое", - сказал Сташкевич.

СКОНЧАЛСЯ ПИСАТЕЛЬ, САТИРИК И ГЛАВНЫЙ ОДЕССИТ

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Писатель-сатирик выступал на сцене с 1960-х годов. В октябре 2020 года он завершил концертную деятельность.

ЖВАНЕЦКИЙ УШЕЛ И ОСТАЛСЯ

Напомним, 6 ноября Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Власти Одессы объявили траур ноября в связи со смертью знаменитого сатирика.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

На 87-м году жизни скончался писатель, сатирик и главный одессит Михаил Жванецкий

2020-11-06 18:23 1044

Еще новости в разделе "Мир"

Сегодня по-тихому похоронят писателя-сатирика Михаила Жванецкого

2020-11-09 09:12 150

Кто такая Камала Харрис, будущий вице-президент США

2020-11-08 14:30 849

Байден рассказал, какие указы Трампа отменит сразу же после инаугурации

2020-11-08 12:00 2169

Азербайджан заявил о мощных ударах по позициям Армении: много погибших, разбита техника

2020-11-08 11:30 867
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Сегодня по-тихому похоронят писателя-сатирика Михаила Жванецкого 2020-11-09 09:12 150
Кто такая Камала Харрис, будущий вице-президент США 2020-11-08 14:30 849
Байден рассказал, какие указы Трампа отменит сразу же после инаугурации 2020-11-08 12:00 2169
Азербайджан заявил о мощных ударах по позициям Армении: много погибших, разбита техника 2020-11-08 11:30 867

Лента

10:14 Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа
09:38 Как сейчас соблюдается режим тишины в зоне ООС на Донбассе
09:12 Сегодня по-тихому похоронят писателя-сатирика Михаила Жванецкого
08:39 ISL: Уверенная победа Energy Standard, Iron уже третий раз вырывает второе место в драматической концовке.
08:34 ISL:Cali Condors побеждает, а London Roar не сдается
08:11 Когда в Украине введут Карантин выходного дня - точные даты, ограничения и условия
14:30 Кто такая Камала Харрис, будущий вице-президент США
14:00 НБУ резко изменил курс валют, сокрушительный удар по доллару и евро: что будет с гривной
13:30 Ограничения из-за COVID-19 привели к вспышкам полиомиелита и кори - ВОЗ
13:00 Украинцам рассказали, сколько стоит докупить стаж для пенсии