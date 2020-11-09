Мир Сегодня по-тихому похоронят писателя-сатирика Михаила Жванецкого

2020-11-09 09:12 150

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Прощание будет закрытым. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич агентству Интерфакс.

"Похороны пройдут, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое", - сказал Сташкевич.

СКОНЧАЛСЯ ПИСАТЕЛЬ, САТИРИК И ГЛАВНЫЙ ОДЕССИТ

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Писатель-сатирик выступал на сцене с 1960-х годов. В октябре 2020 года он завершил концертную деятельность.

ЖВАНЕЦКИЙ УШЕЛ И ОСТАЛСЯ

Напомним, 6 ноября Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Власти Одессы объявили траур ноября в связи со смертью знаменитого сатирика.

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