Мир фото Миротворцы? РФ срочно сгоняет солдат и технику в район Нагорного Карабаха

2020-11-12 11:15 154

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону конфликта в Нагорном Карабахе, совершила марш протяженностью свыше 300 километров по территории Армении и прибыла в город Горис, расположенный на западе страны. 

В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни.

При этом продолжается переброска российских военных в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Также стало известно, что РФ задействует восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Они были переброшены на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации Ан-124 Руслан.

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