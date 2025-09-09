Спорт Збірна Азербайджану перед матчем проти України звільнила головного тренера

2025-09-09 09:25

Збірна Азербайджану прийняла рішення звільнити головного тренера за день до матчу з Україною. Про це повідомила місцева футбольна федерація.

Зазначається, що Фернанду Сантуш, який у 2016 році став чемпіоном Європи з Португалією, втратив свою посаду після розгромної поразки від Ісландії на старті кваліфікації до ЧС-2026.

Про постійну заміну іменитого тренера буде повідомлено пізніше. У грі проти України команду очолить керівник молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Матч між Азербайджаном та Україною відбудеться сьогодні, 9 вересня.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Спорт"

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив чутки про свою відставку

2025-09-09 12:27

Збірна Азербайджану перед матчем проти України звільнила головного тренера

2025-09-09 09:25

"Безпрапорна" білоруска Аріна Сабаленка вдруге поспіль виграла US Open

2025-09-08 12:35

Італійський Мілан визначився з тим, куди відпустить півзахисника Ясіна Адлі

2025-09-08 09:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив чутки про свою відставку 2025-09-09 12:27
Збірна Азербайджану перед матчем проти України звільнила головного тренера 2025-09-09 09:25
"Безпрапорна" білоруска Аріна Сабаленка вдруге поспіль виграла US Open 2025-09-08 12:35
Італійський Мілан визначився з тим, куди відпустить півзахисника Ясіна Адлі 2025-09-08 09:35