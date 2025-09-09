Спорт Збірна Азербайджану перед матчем проти України звільнила головного тренера

2025-09-09 09:25

Збірна Азербайджану прийняла рішення звільнити головного тренера за день до матчу з Україною. Про це повідомила місцева футбольна федерація.

Зазначається, що Фернанду Сантуш, який у 2016 році став чемпіоном Європи з Португалією, втратив свою посаду після розгромної поразки від Ісландії на старті кваліфікації до ЧС-2026.

Про постійну заміну іменитого тренера буде повідомлено пізніше. У грі проти України команду очолить керівник молодіжної збірної Айхан Аббасов.

Матч між Азербайджаном та Україною відбудеться сьогодні, 9 вересня.