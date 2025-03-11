ВОЙНА В Украине В Женеве раскрыли детали вероятной полномасштабной миротворческой миссии в Украине

2025-03-11 16:38

Военные эксперты и специалисты по миротворчеству собирались в Женеве по поводу реализации предстоящего прекращения огня в Украине. Об этом сообщает The New York Times.

Группа на прошлой неделе впервые опубликовала 31-страничный отчет, в котором подробно рассматривается техническая сторона контроля за выполнением условий перемирия на линии фронта. Документ был предварительно представлен в рамках закрытых обсуждений на регулярной встрече в Женеве, где собрались американские, российские и украинские эксперты по международной политике, имеющие тесные связи с правительствами своих стран.

Документ, подготовленный Женевским центром политики безопасности, финансируемый правительством Швейцарии, содержит конкретные параметры реализации перемирия:

создание буферной зоны шириной не менее 10 км для разграничения войск,

патрулирование 5000 гражданских и полицейских.

Для обеспечения безопасности наблюдателей может потребоваться размещение примерно 10 000 иностранных военных.

Мониторинговая миссия будет контролировать выполнение условий прекращения огня и отвод тяжелого вооружения на согласованное расстояние от буферной зоны. Ее деятельность будет проходить под мандатом ООН или другой международной организации.

Одной из главных сложностей является протяженность границы между украинскими и оккупированными Россией территориями, которая в пять раз превышает демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей.

Значительный скептицизм также вызывает потенциальную возможность хозяина Кремля Владимира Путина согласиться на прекращение огня и соблюдение этого режима. Российские чиновники до начала войны уверяли, что не намерены вторгаться в Украину. После вторжения они тоже не раз нарушали заключенные договоренности.