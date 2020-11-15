Детали Почему нельзя пить воду на ночь​: врачи назвали причину

2020-11-15 00:01 49

 

Врачи не рекомендуют пить воду на ночь. Как говорят диетологи, не следует пить воду позднее, чем за 2-3 часа перед сном. После употребления жидкостей почки продолжают работать, а это очень плохо.

"Так как человек упускает возможность своевременно избавиться от лишней жидкости путем опустошения мочевого пузыря, со временем привычка пить воду на ночь может привести к нарушениям работы мочевыделительной системы", - говорят медики, пишет lenta​.ua.

Врачи утверждают, что если пить воду на ночь, из организма будут вымываться полезные микроэлементы. Днем этого не происходит, так устроен наш организм.

Чтобы полезные микроэлементы начали вымываться из организма днем, нужно выпить более шести литров воды. Ночью же этот процесс начинается сразу.

Однако, употребление жидкости перед сном может быть и полезным. Если присутствует чувство жажды, не стоит отказываться от стакана воды. Диетологи рекомендуют пить кипяченую очищенную воду. Фильтрованную и обеззараженную воду диетологи пить не рекомендуют, поскольку она "неживая".

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