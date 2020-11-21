Детали "Майдан привів вас до влади, а ви прийшли до корита!" - під будинком Порошенка пройшов мітинг учасників АТО

2020-11-21 12:17 1841

 

Вчора, 20 листопада, активісти ГО "Спілка учасників АТО Київщини" прийшли до будинку екс-Президента України Петра Порошенка з протестом проти його політики і дій, які, за словами учасників, привели країну до такого жалюгідного стану.

Дивитися ВІДЕО, як АТОшники і націоналісти прийшли під будинок Порошенка

"Майдан привів вас до влади, а ви прийшли до корита", - з таким гаслом розпочався мирний протест під будинком Порошенка, який, як раніше заявляли, є зменшеною копією Білого Дому в США.

За словами учасників акції, вони прийшли саме в цей день, напередодні річниці Революції Гідності, щоб нагадати "Гетьману" Порошенку, хто привів його до влади 7 років тому, і що він тоді обіцяв.

"Ми хочемо нагадати Порошенкк, що всьому приходить кінець, і рано чи пізно йому доведеться відповісти перед народом і за війну, і за Іловайськ, і за Свинарчуків. І за дружбу з Росією, від якої Порошенко так демонстративно відхрещується, при цьому продовжуючи продавати продукцію «Рошен» в країні-агресорі і рекламувати свої цукерки-шоколадки на федеральному каналі РФ", - прокоментував один з учасників АТО, що прийшов на акцію.

Крім того, учасники АТО акцентували свою увагу на тому, що за 5 років свого правління Порошенко так і не посадив жодного причетного до смертей на Майдані.

"5 років розслідувань, і жодного вироку у справі про вбивства на Майдані. У цьому весь Порошенко. Головною метою тоді, у лютому 2014 року, було прийти до влади. Будь-якою ціною. Навіть ціною крові українського народу. Ми пам'ятаємо, як тоді зі сцени Петро Олексійович голосно і впевнено заявляв, що знайде кожного, хто стріляв на Майдані, кожного хто стоїть за жорстоким кровопролиттям, а у підсумку - нуль. Українську "Революцію Гідності" збезчестив той, кому вона подарувала можливість змінити хід української історії. А він (Порошенко, - ред.), Як і всі попередні глави нашої держави, просто дорвався до годівниці, і ніяк не може від неї відстати. Брехун, ось хто він", - сказав Іван Голуб, учасник акції.

Варто зазначити, що під час мирної акції учасників намагалися провокувати співробітники приватної охоронної фірми, яка підпорядковується Петру Порошенку. Озброєні охоронці намагалися відтіснити народ і зірвати мирне зібрання.

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