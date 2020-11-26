Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Назначены дополнительные поезда на новогодние праздники - график и маршруты

2020-11-26 12:15 56

На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда. Пассажиры смогут воспользоваться популярными на праздники направлениями – во Львов, Одессу, Киев, Днепр.

Как сообщает пресс-служба УЗ, два поезда осуществят дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по продленным маршрутам.

График и маршруты дополнительных поездов:

  • №168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.
  • №198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.
  • № 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Дополнительные рейсы:

  • № 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;
  • № 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

С13 декабря возобновляется движение поездов:

  • № 13/14 Киев - Солотвино (Тересва);
  • № 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов;
  • № 58/57 Ковель - Одесса;
  • № 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя;
  • № 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

Начнут курсировать составы:

  • № 357/358 Киев - Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.
  • № 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

С 13 декабря ежедневно будут курсировать:

  • № 41/42 Днепр - Трускавец;
  • № 43 Ивано-Франковск - Киев;
  • № 45/46 Лисичанск - Киев;
  • № 118/117 Черновцы - Киев.

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