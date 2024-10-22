Жизнь Укрзализныця подтвердила, что продажа билетов на поезда временно недоступна

2024-10-22 13:35

Продажа билетов на поезда будет временно недоступна в течение 30 минут с 12:00 по техническим причинам. Об этом сообщила Укрзализныця на своем Telegram-канале.

"Просим прощения, системы продажи билетов (в кассах и онлайн) Укрзализныци по техническим причинам будут временно недоступны с 12:00, должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать.

"Поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшие 30 минут", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов: что известно

2024-08-15 18:26

Укрзализныця уже запустила онлайн-продажу билетов в Венгрию

2024-04-05 10:27

Укрзализныця запустила новый скоростной поезд, соединяющий Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь

2023-12-11 15:39

фото Що покаже Національна опера України у листопаді - репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-10-19 13:58

Еще новости в разделе "Жизнь"

«Конторський на прізвисько «Джек»: що відомо про керівника СБУ в Дніпропетровській області Дмитра Нєвєдрова

2024-10-22 14:52

Укрзализныця подтвердила, что продажа билетов на поезда временно недоступна

2024-10-22 13:35

Сколько стоит получить водительские права в Украине: детальный разбор расходов

2024-10-21 20:48

фото У Києві прем’єра сучасного українського балету, що закликає до боротьби за красу та свободу!

2024-10-21 13:32
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

«Конторський на прізвисько «Джек»: що відомо про керівника СБУ в Дніпропетровській області Дмитра Нєвєдрова 2024-10-22 14:52
Укрзализныця подтвердила, что продажа билетов на поезда временно недоступна 2024-10-22 13:35
Сколько стоит получить водительские права в Украине: детальный разбор расходов 2024-10-21 20:48
фото У Києві прем’єра сучасного українського балету, що закликає до боротьби за красу та свободу! 2024-10-21 13:32