Жизнь Укрзализныця подтвердила, что продажа билетов на поезда временно недоступна

2024-10-22 13:35

Продажа билетов на поезда будет временно недоступна в течение 30 минут с 12:00 по техническим причинам. Об этом сообщила Укрзализныця на своем Telegram-канале.

"Просим прощения, системы продажи билетов (в кассах и онлайн) Укрзализныци по техническим причинам будут временно недоступны с 12:00, должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать.

"Поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшие 30 минут", - говорится в сообщении.