Детали видео Как и за сколько нелегальный груз пересекает границу Украины?

2020-11-26 11:29 238

В сети появилась информация о новых коррупционных схемах СБУ, во главе которых стоят нынешний глава СБУ Иван Баканов и глава Внутренней безопасности Службы безопасности Украины, более известный в народе как “решала” в СБУ - Андрей Наумов. О том как, что и за сколько решает Андрей Наумов детально рассказал политический эксперт, приближенный к силовым структурам и хорошо известный в сети под псевдонимом Дарт Вейдер.

“Контрабандные схемы стали одним из крупнейших источников дохода Наумова и Баканова. При этом, Андреем Наумовым лично налажены контакты с известными в контрабандной среде личностями, такими как: Орест Фирманюк, Виктор Шерман, а также Евгений и Максим Бабичи. Через своего подчиненного Артема Капелюха Андреем Наумовым налажены контрабандные схемы на таможнях, в частности, в портах Одесской области, куда контрабандисты почти беспрепятственно везут противозаконные грузы. В июне 2020 года, по согласованию с Наумовым, в Украину зашла большая партия белорусских сигарет производства Гродницкой фабрики «Неман» (организатором противоправной схемы выступил Народный депутат Украины Евгений Яковенко, известный как «Женя Крохмальщик»). Ввоз контрабанды прошел ночью через таможенный пост «Новые Яриловичи» с использованием товара прикрытия - макулатуры, которая якобы поступает в адрес ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат». По этой схеме зашло 5 грузовых партий сигарет, за что Андрей Наумов получил более 250 000 долларов США. 18 июня 2020 года, при попытке очередного ввоза контрабанды, пограничники инициировали углубленный осмотр автомобиля и обнаружили сигареты, а функционирование схемы приостановили. По имеющемся данным, Андрей Наумов принимал активные меры по прекращению расследования указанного инцидента”, - сказано в очередном выпуске эксперта.

Кроме контрабандных схем, Наумов хорошо известен тем, что может помочь “закрыть” неугодное уголовное дело, или же наоборот его открыть за небольшое вознаграждение в размере от 70 до 100 тысяч долларов.

“Главным следственным управлением СБУ по материалам Главного управления контрразведывательной защиты экономики расследовалось уголовное производство по изготовлению гражданами Украины на территории Грузии и Армении контрафактного алкоголя с последующей реализацией его на территории т.н. «ДНР / ЛНР» через сеть подконтрольных предприятий, зарегистрированных оккупантами. После проведения следственных действий были получены доказательства причастности организаторов указанной преступной схемы к противоправной деятельности. Но по результатам договоренности с Наумовым уголовное производство было закрыто за материальное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. США (решением данного вопроса также занимались первый заместитель начальника ГУ КЗЭ СБУ Владимир Бурзак и и.о. начальника ГСУ СБУ Андрей Швец. Группой Наумова также практикуется преступная схема по открытию заказных уголовных производств в отношении преступлений, которые вообще не отнесены к подследственности спецслужбы (ответственный за схему - и.о. начальника ГСУ СБУ Андрей Швец)”, - говорится в ролике.

Стоит отметить, что Андрей Наумов не имеет никакого оперативного опыта работы. В свое время он проработал в Генеральной Прокуратуре заместителем начальника Управления материально технического Обеспечения, и после был назначен главой Внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

“Поэтому, несмотря на смену власти и полную перезагрузку системы, СБУ продолжает путь беспредела, а Иван Баканов продолжает путь своих предшественников. Так что, ставка Зеленского на своего давнего друга не сработала. Друг оказался вдруг...”, - рассказал блогер.

По мнению рядовых сотрудников, все схемы происходят благодаря тесному контакту Баканова, Матиоса и Наумова.

“Всё то время, что я готовил материал, мне всё чаще приходило в голову, что всё происходящее закономерно. Почему закономерно, спросишь ты, мой дорогой зритель? Да всё просто: всё то время, что буквально все Президенты Украины, как прошлые, так и нынешний, не имеют яиц, не один из них, не посадил ни одного коррупционера, не смотря на свои предвыборные обещания. Безнаказанность, вот причина разгула коррупции, Наумов такой, потому что Баканов с ним в доле, а раз об этом всем известно, всем, кроме Зеленского, значит и он такой же. Стало быть, либо ЗЕЛЕНСКИЙ найдёт свои яйца, уволит Баканова и посадит Наумова, либо я вправе считать его, таким же, как и Порошенко... Добавить тут нечего. Посадок нет, как было обещано, ответственность никто ни за что не несёт. Если ЗЕЛЕНСКИЙ говорил о слезах, после его ухода, то слёзы есть уже сейчас, они от обиды, что ему поверили, а он оказался таким же, как и все его предшественники”, - подытожил эксперт.