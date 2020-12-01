Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК На сколько с 1 декабря 2020 года повышены пенсии, социальные и трудовые выплаты

2020-12-01 15:46 9541

В Украине с 1 декабря 2020 года из-за повышения прожиточного минимума вырос размер минимальной пенсии и другие социальные и трудовые выплаты. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.

По закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере:

с 1 января 2020 года - 2027 гривен

с 1 июля - 2118 гривен

с 1 декабря - 2189 гривен.

Для основных групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен; трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен; лиц, утративших работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон

2020-12-01 18:30 63

Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год

2020-12-01 17:30 1288

Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ

2020-12-01 17:00 280

ПОЛНЫЙ СПИСОК На сколько с 1 декабря 2020 года повышены пенсии, социальные и трудовые выплаты

2020-12-01 15:46 9541
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон 2020-12-01 18:30 63
Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год 2020-12-01 17:30 1288
Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ 2020-12-01 17:00 280
ПОЛНЫЙ СПИСОК На сколько с 1 декабря 2020 года повышены пенсии, социальные и трудовые выплаты 2020-12-01 15:46 9541

Лента

20:00 Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году
19:30 В Минздраве назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для групп риска
19:00 ЕС в годовом отчете жестко раскритиковал реформы в Украине
18:30 В Украине мужчины смогут брать декретный отпуск: Рада поддержала соответствующий закон
18:00 В СНБО рекомендуют американскую COVID-вакцину
17:30 Синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом и какой будет погода на Новый год
17:00 Всех поставят "на счетчик": "слуги" придумали, как выбивать долги за ЖКХ
16:30 Локдаун будет введен в любом случае – глава СНБО
ПОЛНЫЙ СПИСОК 15:46 На сколько с 1 декабря 2020 года повышены пенсии, социальные и трудовые выплаты
15:14 Туризм по время локдауна: власти Украины планируют не перекрывать международные рейсы