ВОЙНА В Украине Эта небольшая хитрость поможет законно увеличить себе пенсионные выплаты

2023-06-23 19:31

Выходя на пенсию по возрасту, часть украинцев могут увеличить себе пенсионные выплаты , применив небольшую хитрость – людям, рожденным в начале календарного года спешить с подачей заявления не стоит.

Так, на обращение за пенсией дается три месяца с даты наступления соответствующего возраста. Поскольку год обращения за пенсией играет важную роль для определения суммы выплат, людям, рожденным в начале года, вероятно, следует подождать с подачей заявления, чтобы получать большие выплаты.

Для установления пенсии по возрасту используется средняя заработная плата в Украине за последние три календарных года. Таким образом, если лицо, рожденное в январе, подает заявление на получение пенсии в декабре, выплаты рассчитываются на основе предварительной заработной платы за прошлые годы.

К примеру, если лицо начинает получать пенсию с 2024 года и подает заявление в декабре 2023 года, для начисления пенсии будет учитываться средняя заработная плата за 2020-2022 годы (включительно). Но если заявку подают в 2024 году, то будет учитываться заработная плата за 2021-2023 годы, которая может быть выше.