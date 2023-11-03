Жизнь Украинские пенсионеры могут потерять часть стажа из-за нарушений при заполнении трудовой книжки

2023-11-03 19:31

Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні певного періоду робочого стажу, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок:

Записи в трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення.

Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник прийнятий на роботу 5 січня 1993 р. у трудовій книжці записується «05.01.1993"

Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів і завіряються печаткою запис про звільнення.

Якщо Пенсійний фонд таки відмовив у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку - необхідно буде звертатися до суду