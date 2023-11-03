Жизнь Украинские пенсионеры могут потерять часть стажа из-за нарушений при заполнении трудовой книжки

2023-11-03 19:31

Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні певного періоду робочого стажу, якщо сторінки трудової книжки заповнені з порушенням вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок:

  • Записи в трудовій книжці вносяться після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення.
  • Записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник прийнятий на роботу 5 січня 1993 р. у трудовій книжці записується «05.01.1993"
  • Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів і завіряються печаткою запис про звільнення.

Якщо Пенсійний фонд таки відмовив у зарахуванні певного періоду до страхового стажу через неправильно заповнену трудову книжку - необхідно буде звертатися до суду

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине из-за войны приостановлена пенсионная реформа - чего ждать после Победы

2022-06-15 12:28

С 1 декабря в Украине повышается минимальная пенсия, в 2022 году снова сделают перерасчет

2021-12-01 10:44

Кабмин изменил правила подтверждения трудового стажа для назначения пенсий

2021-08-16 09:03

В Июле в Украине проведут еще одну индексацию пенсий - кто получит больше

2021-06-04 19:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

Украинские пенсионеры могут потерять часть стажа из-за нарушений при заполнении трудовой книжки

2023-11-03 19:31

Сервіс із запису до лікаря Helsi додав функцію відображення результатів аналізів

2023-11-03 15:37

Аномально теплая осень: За месяц в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда

2023-11-03 08:26

Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить

2023-11-02 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Украинские пенсионеры могут потерять часть стажа из-за нарушений при заполнении трудовой книжки 2023-11-03 19:31
Сервіс із запису до лікаря Helsi додав функцію відображення результатів аналізів 2023-11-03 15:37
Аномально теплая осень: За месяц в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда 2023-11-03 08:26
Украинцы начали получать три платежки за газ: с чем это связано и как платить 2023-11-02 20:04