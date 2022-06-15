ВОЙНА В Украине В Украине из-за войны приостановлена пенсионная реформа - чего ждать после Победы

2022-06-15 12:28

Пенсионную реформу в этом году из-за полномасштабного вторжения рашистов в Украину пришлось приостановить. Однако уже в следующем году ее планируют использовать для возвращения в Украину тех, кто выехал. Об этом заявила министр социальной политики Марины Лазебной в эфире телемарафона.

"В этом году я думаю нет, в этом году нам нужно всем выжить", - сказала она.

По словам Лазебной, в следующем году как раз накопительные пенсионные счета могут быть очень хорошей перспективой для возвращения людей в страну.

"Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, какой нужен ресурс, чтобы создать эти счета", - сказала она, добавив, что это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины.

При этом сегодня около 300 тысяч украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, не могут получить пенсии.

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