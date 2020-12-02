Мир фото ДТП в Трире: Бездомный немец на авто намеренно сбивал пешеходов - много жертв и пострадавших

2020-12-02 12:15 112

В результате наезда автомобиля на прохожих в пешеходной зоне немецкого города Трир погибли пять человек.

Как сообщает ВВС, в результате трагедии погибли три женщины в возрасте 25, 52 и 73 года, а также 45-летний мужчина и его девятинедельный младенец. Мать и полуторагодовалый сын из этой же семьи были госпитализированы.

Также сообщается, что пострадали 14 человек, хотя ранее власти заявляли о 30.

Наезд совершил 51-летний местный житель, немец Бернд В., в крови которого нашли "значительное количество алкоголя". Также стало известно, что мужчина не имел своего дома и жил в авто.

Как заявил глава МВД Германии Роджер Левентц, водитель, вероятно, намеренно сбивал пешеходов, поскольку вел автомобиль зигзагами.

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