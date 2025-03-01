Франция объявила о готовности использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы, сообщает The Telegraph.
Утверждается, что истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы из европейского континента.
Издание напоминает, что несколько дней назад Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, призвал Великобританию и Францию укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку он стремится снизить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.
Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время как дипломаты в Берлине предположили, что это будет оказывать давление и на главу правительства Британии, чтобы он сделал то же самое.
"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", - сказал источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.
Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.
"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они следовали их примеру", - сказал дипломат.
Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.