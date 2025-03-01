Политика Франция объявила о готовности использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы

2025-03-01 08:28

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы, сообщает The Telegraph.

Утверждается, что истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы из европейского континента.

Издание напоминает, что несколько дней назад Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии, призвал Великобританию и Францию ​​укрепить европейскую ядерную безопасность, поскольку он стремится снизить зависимость Европы от США при президентстве Дональда Трампа.

Неназванный французский чиновник заявил изданию, что развертывание истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, в то время как дипломаты в Берлине предположили, что это будет оказывать давление и на главу правительства Британии, чтобы он сделал то же самое.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не должно быть сложно, и это было бы сильным сигналом", - сказал источник.

Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с Мерцом в воскресенье вечером перед поездкой в ​​Белый дом, где он должен был представить свой план европейской безопасности и обороны Украины Трампу.

Дипломат в Берлине сказал, что французское предложение усилит давление на британского премьера Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое и доказал, что он серьезно настроен внести вклад в европейскую безопасность.

"Если французы решат разместить ядерные силы сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на британцев, чтобы они следовали их примеру", - сказал дипломат.

Но источник предупредил, что такой запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.