Мир фото Новый постер второго сезона сериала "Мандалорец" вышел в неожиданной расцветке

2020-12-04 22:12 35

Появился новый постер второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", который сейчас транслируется на сервисе Disney+.

Новые эпизоды начали выходить на сервисе Disney+ 30 октября этого года. Disney продлил сериал "Мандалорец" на третий сезон еще до выхода второго. Третий сезон начнут снимать уже до конца этого года.

Постер опубликован на странице сервиса в Twitter и на нем изображены основные персонажи шоу: Дин Джарин с бластером, Асока Тано, Гриф Карга, Кара Дюн, Кобб Вант, Бо-Катан Крайз, Гидеон и конечно же малыш Йода.

"Поделитесь своими мыслями о новом сезоне "Мандалорца", который сейчас транслируется", - говорится в сообщении.

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