ВОЙНА В Украине Арестович рассказал о 9-й серии сериала "Чернобаевка": техники оккупантов стало еще меньше

2022-03-23 16:30

Украинские военные уничтожили боекомплект к РСЗО "Смерч", которые обстреливали Николаев.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о 9-й серии сериала "Чернобаевка".

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня ночью их накрывали с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО" Смерч", которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно, эта партия умолкла навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко", - сообщил Арестович.

При этом он пошутил, что благодаря внушительным запасам этого боекомплекта "концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний".

"Самой техники на аэродроме гораздо меньше, чем раньше, но и то что было - в значительной степени изрублено от разрывов боеприпасов. Вполне можно утверждать об успешном выходе очередной, 9-й серии сериала "Чернобаевка"", - написал Арестович.

Как сообщалось, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он уже 8 раз становился мишенью украинских военных.