Мир Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды

2025-01-18 14:36

Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды, сообщает Variety.

Новые серии уже набрали 152,5 миллионов просмотров на платформе Netflix, что делает его третьим по популярности проектом в истории сервиса.

Первые места рейтинга удерживают предыдущий сезон Игры в кальмара с 265 миллионами просмотров и сериал Уэнздей, собравший 252 миллиона просмотров.

Премьера второго сезона состоялась 26 декабря, и уже через четыре дня шоу установило новый рекорд Netflix, собрав 68 миллионов просмотров - самый высокий показатель для дебюта сериала на платформе. К 11-му дню после выхода количество просмотров выросло до 126,2 миллиона.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Netflix

2023-03-03 22:12

Арестович рассказал о 9-й серии сериала "Чернобаевка": техники оккупантов стало еще меньше

2022-03-23 16:30

видео Кровавый и сверхпопулярный сериал Netflix Игра в кальмара продлен на второй сезон

2021-11-12 21:36

видео В школах США запретили использовать на Хэллоуин костюмы из сериала Игра в кальмара

2021-10-29 17:29

Еще новости в разделе "Мир"

Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды

2025-01-18 14:36

Полный список фильмов и актеров, номинированных на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году

2025-01-18 09:32

Китай уже рассматривает возможность передачи TikTok в США под управление Илона Маска

2025-01-17 12:29

Обвиненного в мятеже президента Южной Кореи арестовали со второй попытки

2025-01-16 10:27
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды 2025-01-18 14:36
Полный список фильмов и актеров, номинированных на престижную кинопремию BAFTA в 2025 году 2025-01-18 09:32
Китай уже рассматривает возможность передачи TikTok в США под управление Илона Маска 2025-01-17 12:29
Обвиненного в мятеже президента Южной Кореи арестовали со второй попытки 2025-01-16 10:27