Мир Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды

2025-01-18 14:36

Второй сезон культового сериала Игра в кальмара продолжает устанавливать рекорды, сообщает Variety.

Новые серии уже набрали 152,5 миллионов просмотров на платформе Netflix, что делает его третьим по популярности проектом в истории сервиса.

Первые места рейтинга удерживают предыдущий сезон Игры в кальмара с 265 миллионами просмотров и сериал Уэнздей, собравший 252 миллиона просмотров.

Премьера второго сезона состоялась 26 декабря, и уже через четыре дня шоу установило новый рекорд Netflix, собрав 68 миллионов просмотров - самый высокий показатель для дебюта сериала на платформе. К 11-му дню после выхода количество просмотров выросло до 126,2 миллиона.