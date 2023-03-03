Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Фубар. Об этом сообщает Netflix.
Известно, что знаменитость сыграет роль шпиона ЦРУ по имени Люк. По сюжету он планирует уходить на пенсию, однако раскрывает семейную тайну и планы резко меняются.
"Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, когда я собираюсь сняться в еще одном крупном боевике, таком как Правдивая ложь. Вот оно. Fubar надерет вам задницу и рассмешит - и не только на два часа. Вы получите целый сезон", - сказал Шварценеггер.
Премьера состоится 25 мая на Netflix.
Ранее сообщалось, что Шварценеггер осудил Европу за то, что она продолжает закупать российское топливо во время войны РФ в Украине.