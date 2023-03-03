Фото-видео видео Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Netflix

2023-03-03 22:12

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Фубар. Об этом сообщает Netflix.

Известно, что знаменитость сыграет роль шпиона ЦРУ по имени Люк. По сюжету он планирует уходить на пенсию, однако раскрывает семейную тайну и планы резко меняются.

"Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, когда я собираюсь сняться в еще одном крупном боевике, таком как Правдивая ложь. Вот оно. Fubar надерет вам задницу и рассмешит - и не только на два часа. Вы получите целый сезон", - сказал Шварценеггер.

Премьера состоится 25 мая на Netflix.

 Ранее сообщалось, что Шварценеггер осудил Европу за то, что она продолжает закупать российское топливо во время войны РФ в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Уроженец Бучи Киевской области подарил вышиванку Арнольду Шварценеггеру

2022-06-08 14:31

видео Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам: Мир не просто так отвернулся от вас, задумайтесь, услыште правду

2022-03-18 20:34

Сегодня в прокат выходит «Терминатор: Генезис» смотреть видео нового трейлера

2015-07-02 18:10

Еще новости в разделе "Фото-видео"

видео Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Netflix

2023-03-03 22:12

видео Актер и юморист Юрий Великий выпустил пародию на нардепа Николая Тищенко, летавшего в Таиланд

2023-02-01 11:33

видео Актер и юморист Юрий Великий жестко высмеял разборки шойгу и пригожина

2023-01-24 10:25

фото Появилось жуткое видео с места падения вертолета в Броварах

2023-01-18 10:30
Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Арнольд Шварценеггер дебютирует в комедийном шпионском сериале Netflix 2023-03-03 22:12
видео Актер и юморист Юрий Великий выпустил пародию на нардепа Николая Тищенко, летавшего в Таиланд 2023-02-01 11:33
видео Актер и юморист Юрий Великий жестко высмеял разборки шойгу и пригожина 2023-01-24 10:25
фото Появилось жуткое видео с места падения вертолета в Броварах 2023-01-18 10:30