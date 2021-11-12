Фото-видео видео Кровавый и сверхпопулярный сериал Netflix Игра в кальмара продлен на второй сезон

2021-11-12 21:36

Режиссер Хван Дон Хек заявил, что намерен работать над вторым сезоном популярного сериала на Netflix «Игра в кальмара», сообщает Associated Press.

"Я чувствовал, что почти нет выбора, потому что было много давления, требований и любви. Я могу сказать, что второй сезон действительно будет. У меня уже есть идеи", — заявил Хван Дон Хек.

Он подчеркнул, что рано говорить о дате выхода нового сезона, так как работа над дебютным заняла больше 10 лет.

СПРАВКА: «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал в жанре выживания, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хек. Он рассказывает о группе людей, которые из-за нужды принимают приглашение участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов). Netflix прогнозирует, что его самый популярный сериал «Игра в кальмара» принесет компании почти 900 миллионов долларов.

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