Украина В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот

2020-12-18 13:45 455

В Госбюро расследований заявили, что по делу авиакатастрофы АН26 объявили подозрения. Одно из них - командующему ВВС Сергею Дроздову.

Как сообщил начальник отдела ГБР Вадим Приймачок, Дроздова подозревают в халатности. Также командиру воинской части и руководителю полетов военной части объявили подозрения в нарушении правил полетов.

В ГБР заявили, что они допустили нарушения как на стадии подготовки полета АН26, так и во время его катастрофы.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом.

По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

"В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий… получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер".

По состоянию на данное время следствие продолжается и степень вины и ответственности каждого военного, который имел отношение к эксплуатации самолета АН-26, еще будет проверяться.

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