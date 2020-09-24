Мир Сам мечтал попасть в морг Омска - Навальный жестко высмеял нелепое заявление Путина

2020-09-24 09:11 318

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который три недели назад был отравлен нервно-паралитическим веществом,  в своем Instagram иронично отреагировал на слова президента РФ о том, что он якобы сам употребил "Новичок".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать.

Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!", - едко пошутил Навальный.

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