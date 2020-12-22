Политика Дело Навального: в РФ два месяца думали над ответом на санкции ЕС, но толком ничего не придумали

2020-12-22 15:11 98

Спустя целых два месяца после введения санкций Евросоюзом официальная Москва решилась предпринять зеркальный шаг. В ответ на давно уже введенные санкции из-за дела об отравлении Алексея Навального РФ расширила свои санкционные списки представителей стран ЕС.

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС... Соответствующие вербальные ноты МИД России, информирующие о данном шаге, были вручены главам дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направлены в представительство ЕС в Москве", - сообщает МИД РФ во вторник, 22 декабря.

Также отмечается, что "недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ". "Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что страны, выступившие инициаторами этого шага, "не представили доказательств по этому делу".

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