Курьезы 18+ Папа Римский Франциск лайкнул откровенное фото еще одной модели

2020-12-24 11:15 119

Папа Римский Франциск снова поставил лайк под откровенным фото модели Марго Фокс в Instagram. Об этом сообщило интернет-издание Daily Dot.

Когда подписчики Фокс увидели отметку понтифика и ситуация получила огласку, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация. На фото, которое "понравилось" Папе, не видно лица девушки, а лишь ее тело в откровенном купальнике.

По информации издания, Марго также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.

Аккаунт Папы Римского, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

 

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Курьезы

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фото Местные жители добились сноса установленного 18 декабря ужасного памятника Аленушке 2020-12-21 12:15 7546
Еще не вступивший в должность Джо Байден уже стал человеком года по версии Time 2020-12-11 13:14 175