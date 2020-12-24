Курьезы 18+ Папа Римский Франциск лайкнул откровенное фото еще одной модели

2020-12-24 11:15 119

Папа Римский Франциск снова поставил лайк под откровенным фото модели Марго Фокс в Instagram. Об этом сообщило интернет-издание Daily Dot.

Когда подписчики Фокс увидели отметку понтифика и ситуация получила огласку, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно ее публикация. На фото, которое "понравилось" Папе, не видно лица девушки, а лишь ее тело в откровенном купальнике.

По информации издания, Марго также ведет аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии.

Аккаунт Папы Римского, за обновлениями которого следят 7,5 миллиона человек, не подписан ни на кого.

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