Мир Франциск первым Папой за более чем сто лет, который будет похоронен за пределами Ватикана

2025-04-22 09:25

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в течение девяти дней, сообщает ANSA.

Отмечается, что погребение понтифика пройдет в течение девяти дней, а конклав для избрания его преемника - в течение месяца.

Папу Франциска похоронят в базилике Санта-Мария Маджоре - одной из четырех главных папских базилик в Риме. Он станет первым Папой за более чем столетие, который будет похоронен за пределами Ватикана.

Ранее Понтифик одобрил планы по упрощению процедуры папского похорона. В частности, тело поместят в простую деревянную гробницу, обшитую цинком, вместо трех вложенных друг в друга гробов из кипариса, свинца и дуба, в которых хоронили предыдущих понтификов.

Франциск также отменил традицию выставления тела Папы на поднятой платформе в базилике Святого Петра для общего обозрения. Вместо этого люди отдадут ему дань уважения, пока тело будет находиться в гробу с открытой крышкой.