Мир Папу Римского отключили от искусственной вентиляции легких - состояние Франциска улучшается

2025-03-21 14:39

Папа Римский Франциск больше не нуждается в искусственной вентиляции легких ночью и меньше нуждается в кислородной терапии днем. Понтифик уже смог возглавить мессу. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

"Подтверждено, что клиническое состояние Святейшего Отца улучшается. Святейший Отец приостановил неинвазивную механическую вентиляцию легких, а также меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии. Двигательная и дыхательная физиотерапия продолжает прогрессировать", - говорится в сообщении.

Врачи Папы отметили, что его легочные инфекции "находятся под контролем, хотя и не ликвидированы", а показатели анализов Франциска - в пределах нормы.

Папа Франциск находится в лечении от двусторонней пневмонии с 14 февраля. 88-летнему Папе делали переливание крови из-за связанного с анемией низкого уровня тромбоцитов. 23 февраля сообщалось, что у Папы зафиксирована начальная почечная недостаточность. А уже 28 февраля стало известно, что состояние дыхания Папы Римского Франциска ухудшилось из-за бронхоспазма.