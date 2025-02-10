Мир Папа Римский Франциск не смог завершить проповедь из-за проблем с дыханием

2025-02-10 09:36

Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение проповеди на фоне проблем с дыханием. Об этом сообщает ANSA.

Во время специальной мессы по случаю юбилея Вооруженных Сил, полиции и сил безопасности на площади Святого Петра Папа Франциск прочитал начало проповеди, после чего передал текст церемоний мейстеру.

"Сейчас я извиняюсь и прошу помощника продолжить читать (проповедь – ред.), потому что мне тяжело дышать", - отметил понтифик. Известно, что Франциск переболел сложной формой бронхита.

В проповеди он призвал военных и силовиков не терять из виду цель их службы: "способствовать жизни, спасать жизнь и всегда защищать жизнь".

Кроме того, Папа Римский призвал молиться за мир в странах, страдающих войнами, в том числе и в "страдающей Украине".