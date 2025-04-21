Папа Франциск на Пасху провел частную встречу с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом

Папа Франциск в Ватикане провел частную встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом сообщает Vatican News.
Встреча понтифика с вице-президентом США состоялась в Доме святой Марты в Ватикане.
Отмечается, что несколькоминутная встреча стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.
Добавим, семидневный визит Джей Ди Вэнса начался в четверг. Сначала он встретился с премьер-министром Джорджей Мелони, а затем с государственным секретарем Ватикана кардиналом Паролином для участия в церемониях в преддверии Пасхи.
Уже в начале следующей недели Вэнс с супругой отправится в Индию, где в Нью-Дели проведет встречу с премьер-министром Нарендрой Моди.