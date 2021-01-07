Политика Корбан впервые прокомментировал смерть сына

2021-01-07 17:30 70

Украинский политик и днепровский бизнесмен Геннадий Корбан 5 января 2021 года лишился несовершеннолетнего сына. Он впервые прокомментировал трагедию.

Об это он написал на своей Facebook-странице, - передает аналитический портал "Хвиля".

Корбан отметил, что это самое большое испытание в его жизни. Он написал трогательные слова в связи со смертью 16-летнего сына Льва.

"Самое большое испытание в жизни - бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", - говорится в сообщении.

Корбан подчеркнул, что "не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем"

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире