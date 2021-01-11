Фото-видео фото Последствия аномального снегопада в Мадриде: столица Испании четвертый день в белом плену

2021-01-11 12:16 49

Мощный снегопад, который в минувший уикенд обрушился и практически полностью парализовал жизнь в столице Испании, жители Мадрида забудут еще не скоро. Последствия удара стихии устранять придется еще несколько дней. Ситуация усложняется еще и грядущим резким похолоданием.

Многие жители города вышли на улицы для того, чтобы расчистить их от веток и деревьев, которые повалились под тяжестью выпавшего снега. Часть из них упала на припаркованные автомобили, другая заблокировала проезд по дорогам. Кроме того, машины, оказавшиеся на улице в непогоду, оказались покрыты 40-сантиметровым слоем снега. Помимо лопат, в ход идут любые подручные средства: палки, совки, тележки, щетки, сковородки и кастрюли.

По данным местных властей, ключевые артерии Мадрида уже расчищены, однако на многих улицах города до сих пор лежит снег, из-за которого практически невозможно сесть за руль.

Из-за сложившейся ситуации, в понедельник и вторник, 11 и 12 января, в Мадриде отменены занятия в учебных заведениях. До сих пор в стране из-за непогоды около 150 дорог остаются заблокированы.

В эти дни тяжело пришлось врачам скорой помощи, которые были вынуждены зачастую ехать к пациентам на метро из-за того, что скорые не могли пробраться через город.

Аэропорт Мадрида, приостановивший работу в пятницу вечером из-за снегопада, начал снова отправлять самолеты, однако на посадку авиалайнеры пока не принимают.

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