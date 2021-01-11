Спорт Мы попытаемся осчастливить Усика, – промоутер о бое Джошуа – Фьюри

2021-01-11 19:30 63

Промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, как он и его подопечный Энтони Джошуа будут действовать, чтобы добиться проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

Сначала британец собирается обратиться во Всемирную боксерскую организацию (WBO) и попросить ее руководство проигнорировать статус обязательного претендента, которым уже долгое время владеет украинец Александр Усик. В случае неудачи промоутер будет пытаться лично договориться с нашим соотечественником.

"Контракт Усика с Matchroom Boxing? Если мы сделаем бой украинца с Джошуа, то он будет возобновлен. Мы собираемся обратиться в WBO и попросить организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира. Если они откажутся, то мы пойдем к Александру и попытаемся осчастливить его, чтобы провести поединок. Проблема в том, что в ситуациях, когда речь идет о бое калибра Джошуа – Фьюри, каждый хочет получить свой кусок пирога, а жадность переходит все границы. Мы не собираемся становиться заложниками этой ситуации, и если мы потеряем один пояс, то, скорее всего, откажемся от всех сразу и скажем: "Это настоящий бокс"", – цитирует слова Хирна издание BoxingNews24.

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