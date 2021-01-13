Детали Осторожно: ученые Кембриджа выяснили, как размер бокала влияет на количество выпитого алкоголя

2021-01-13 21:00 42

Исследователи Кембриджского университета обнаружили, что в ресторанах, которые используют стаканы объемом 370 мл, а не 300 мл, продают на 7,3% больше вина. Об этом сообщает Cambridge Independent.

Исследования также показали, что в ресторанах продавали на 9,6% меньше вина, когда использовали бокалы объемом 250 мл, а не 300 мл. Однако этот феномен не наблюдается в барах. Это указывает на то, что размер стакана является фактором, который влияет на количество выпитого только тогда, когда человек сам себе наливает алкоголь.

"Поскольку в ресторанах и барах обычно используют стеклянную посуду размером 300 мл и 370 мл, то те, кто пьют не замечают разницы и все еще считают, что наливают себе стандартную порцию. Когда же доступны меньшие бокалы размером 250 мл, они также могут выглядеть похожими на стаканы 300 мл, но в результате выливается меньшее количество вина", - рассказал автор исследования доктор Марк Пилинг.

Интересно, что увеличение размера стакана до 450 мл не меняло результатов исследования, в отличие от использования стакана объемом 300 мл.

Напомним, что похмелье на утро после праздников зависит не только от количества выпитого, но и от выбранного вида алкоголя. Так, в похмельном рейтинге лучшую позицию занимает водка, содержащая минимум добавок или красителей, в отличие от других видов алкоголя. Поэтому, по мнению экспертов, утро после нее будет таким же чистым и легким, как ее состав.

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