Политика "Реальность более позитивна": Зеленский сделал неожиданное заявление о ЗРК Patriot

2024-09-14 09:30


Президент в шутку прокомментировал заявление о том, что ВСУ имеют "четыре" такие системы словами "слава Богу, реальность более позитивна".

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного международного форума Ялтинская европейская стратегия намекнул, что в Украины есть больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем об этом сообщалось публично.

"Вы сказали, что у нас четыре "Петриота". Я не могу говорить, сколько (их на самом деле – ред.). Но я так бы сказал: их недостаточно, но, слава Богу, реальность более позитивна, чем официальная информация", - зиронузировал глава государства.

Он также выразил благодарность "нашим командам и нашим партнерам".

Он подчеркнул, что важно не только количество систем ПВО, но и возможность того, чтобы они могли выполнять свои функции.

По его словам, зенитных ракет к ним постоянно не хватает.

"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты на цель, а они лучше одну. Потому что у них просто не достаточно этих ракет", - объяснил Зеленский.

Отметим, что в мае стало известно, что Нидерланды решили собрать батарею Patriot для Украины. Тогда в Нидерландах отмечалось, что готовы предоставить основные компоненты из собственных запасов, а остальные части должны предоставить другие страны.

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