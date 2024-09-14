Политика "Реальность более позитивна": Зеленский сделал неожиданное заявление о ЗРК Patriot

2024-09-14 09:30



Президент в шутку прокомментировал заявление о том, что ВСУ имеют "четыре" такие системы словами "слава Богу, реальность более позитивна".

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного международного форума Ялтинская европейская стратегия намекнул, что в Украины есть больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем об этом сообщалось публично.



"Вы сказали, что у нас четыре "Петриота". Я не могу говорить, сколько (их на самом деле – ред.). Но я так бы сказал: их недостаточно, но, слава Богу, реальность более позитивна, чем официальная информация", - зиронузировал глава государства.



Он также выразил благодарность "нашим командам и нашим партнерам".



Он подчеркнул, что важно не только количество систем ПВО, но и возможность того, чтобы они могли выполнять свои функции.



По его словам, зенитных ракет к ним постоянно не хватает.



"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты на цель, а они лучше одну. Потому что у них просто не достаточно этих ракет", - объяснил Зеленский.



Отметим, что в мае стало известно, что Нидерланды решили собрать батарею Patriot для Украины. Тогда в Нидерландах отмечалось, что готовы предоставить основные компоненты из собственных запасов, а остальные части должны предоставить другие страны.